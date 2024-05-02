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Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Lideri Özgür Özel, iki liderin görüştükleri salondaki boş koltuk detayı dikkat çekti. Görüşmede Erdoğan'ın oturduğu koltuk ortada dururken, Özel'e ise sağ tarafta yer verildi. Özel'in karşısındaki koltuk ise boş bırakıldı. Bu oturma düzeninin Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamını temsil ettiği için özel olarak tercih edildiği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Özel'i genel merkez kapısında AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Genel merkezin 8'inci katındaki genel başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede odadaki boş koltuk detayı dikkatlerden kaçmadı.

Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?

ERDOĞAN "PATRON BENİM" MESAJI MI VERDİ?

Salondaki oturma düzeninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu koltuk hemen ortada, Özel'in oturduğu koltuk ise sağ tarafta yer aldı. Özel'in hemen karşısındaki koltuk ise boş bırakıldı. Bu görüşme her ne kadar AK Parti Genel Merkezi'nde yapılıyor olsa da Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamını temsil ettiğine özel atıfta bulunmak için böyle bir oturma düzeninin tercih edildiği konuşuluyor.

Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?

DAHA ÖNCEKİ KONUKLARI KANEPEDE AĞIRLAMIŞTI

Daha önce parti genel başkanları ve siyasilerle AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmelerinde tek başına koltuğa oturan ve konuklarını sağında bulunan kanepede ağırlayan Erdoğan, CHP lideri Özel'i tekli koltukta ağırladı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Gündem Politika Haberler

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Yorumlar (3)

Bidüşün:

Özgüre banyo tabureside olurdu

36
89
yanıtYanıtla
Adil Basyigit:

Halkla alakayı kestiği için gayet normal yerel seçimlerde halk üstünlüğü chp ye verdi saygı duymalıydı halka böyle tepeden bakmakla olmuyor halkta bir mesaj vermişti anlayana demekki anlaşılmamış

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Sefa:

okuyamamışın mesajı adil. chp li olmak herşeyi biliyorsun anlamına gelmiyor.

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