Görevden alındı! İYİ Partili Toktaş'tan skandal mesajla ilgili açıklama

İyi Parti Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş, partinin il başkanları için oluşturulan WhatsApp grubunda skandal bir paylaşım yaptı. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın bir fotoğrafını gruba gönderen Toktaş'ın, "Sana alacam bunu kral" şeklinde bir ifade kullandığı ortaya çıktı.

SKANDAL MESJAIN ARDINDAN TOKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından İYİ Partili Toktaş'tan açıklama geldi. Toktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mesajın düzmece olduğunu söyledi. Toktaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya ve bazı basın mecralarında şahsımı hedef alan çirkin bir kurguyla, yalan ve iftiraların yayıldığını üzülerek izliyorum.

"MESAJ DÜZMECE, İFADELER BANA AİT DEĞİL"

Bir WhatsApp grubunda, tarafımdan yapıldığı iddia edilen bir paylaşımda, CHP Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya'nın fotoğrafı üzerinden kurgulanan çirkinlik, siyasetteki ayak oyunlarına gösterilecek en somut örneklerden biridir.

İddia ile söylüyorum ki; Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir. İnanıyorum ki, hiçbir iftira, niyeti her daim iyi olana asla yapışmaz. Hayatım boyunca kadınlarımızın onurunu başımın tacı bildim. Bu yüzden bana böyle bir yakıştırma yapılması, sadece beni değil; aynı zamanda ortak vicdanı da yaralamıştır. Bu kabil itibar suikastleri, muhalefet partilerine mensup başka siyasilere de yöneltilmiştir. Biliyorum ki, ne ilktir ne de son olacaktır.

"TEKNİK İNCELEME TALEBİNDE BULUNDUM"

Bu iftirayı hazırlayanların amacı, siyaseti kirletmek, şahsımı karalamak ve partimi kamuoyu önünde zor durumda bırakmaktır. Milletimizin bilgisine sunmak isterim ki; İlgili fotoğrafla ilgili yapılan ön tespitlerde digital sahtecilik izleri bulunmuştur. Dolayısıyla, daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulundum ve süreci yasal zeminde sonuna kadar takip edeceğim. Milletvekilimiz sayın Asu Kaya'nın adının, üzerime örülen bir kumpasta geçmiş olmasından duyduğum üzüntüyü de özellikle vurgulamak isterim.

İftiracılar şundan emin olsun ki; Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim. Gerçekler ortaya çıkacak, hukuk gereken cevabı verecektir."