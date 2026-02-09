Haberler

Görele Belediye Başkanı Dede hakkında soruşturma... Dede, "cinsel taciz" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi

Görele Belediye Başkanı Dede hakkında soruşturma... Dede, 'cinsel taciz' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifade verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden bir kişiye yönelik 'cinsel taciz' iddiası üzerine savcılığa ifade verdi. Yürütülen soruşturma kapsamında sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edilen Dede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, sosyal medya üzerinden bir kişiye "cinsel tacizde bulunduğu" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi. Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Dede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre CHP'li Belediye Başkanı Dede'nin, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alındı. Savcı, ifade işlemlerinin ardından Dede'yi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Sulh ceza hakimliği, sorgu sonucunda Dede'nin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Adli kontrol kapsamında Dede'ye yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Öte yandan, Dede'nin sosyal medya hesabını kullanan bazı kişilerin de ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Başkan Hasbi Dede'nin ifadesinde hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

İşlemleri sabaha karşı tamamlanan Dede, adliye çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara, "Hakkımdaki iddialar doğru değil ama sizleri mahcup ettiğim için yine de özür diliyorum. Bundan sonra da güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Bana verilen görevi namusum ve haysiyetim üzerine bir kez daha yemin ederek sürdüreceğim. Süreci sizlere anlatmaya devam edeceğim. Kimse sahipsiz değildir, Görele sahipsiz değildir; bunu herkes duysun" diye seslendi.

Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - Politika
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı

Brezilyalı oyuncu Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın