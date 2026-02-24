Gönüllüler Koalisyonu'ndan Ukrayna'ya destek için çevrim içi Liderler Zirvesi

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yıldönümü nedeniyle çevrim içi ortamda gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde çeşitli ülkelerden liderler Ukrayna'ya destek ve dayanışma mesajı verirken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Kısa vadede bir barış sağlanacağı konusunda açıkçası son derece şüpheliyim. Rus tarafında şu anda ne barışa ne de sağlam ve kalıcı bir barışa yönelik bir irade mevcut" dedi.

Gönüllüler Koalisyonu üyesi ülkelerin liderleri, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eş başkanlığında Rusya- Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen çevrimiçi Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Starmer'ın Londra'dan, Macron'un da Paris'ten uzaktan bağlantı yoluyla katıldıkları zirveye çok sayıda Avrupalı lider, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte Kiev'den bağlandı. Zirvede Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.

Zelenskiy, oturumun başlangıcında yaptığı açıklamada Ukrayna'ya destek veren ülkelere teşekkür etti. Zelenskiy, " Rusya, sivillere ve enerji altyapımıza saldırıyor. Korkunç bir kış mevsimi geçirdik ve bence dostlarımızın yardımı ve halkımızın direnci sayesinde ayakta kalabildik. Bu yüzden enerji sistemimizi yenileyebilmemiz için yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın hava savunması için ABD sistemlerine ihtiyaç duyduğunu ve Rusya'ya yaptırımlar konusunda ise AB liderlerine güvendiklerini söyleyen Zelenskiy, "Özellikle Rus gölge filosuna karşı yeni yaptırım paketi bekliyoruz. Tankerlerin durdurulmasını istiyoruz" dedi.

Macaristan'ın vetosu ile karşılaşan 90 milyar euroluk AB kredisine de değinen Zelenskiy, "Elbette, 90 milyar euro konusunda çok fazla engelle karşılaşmamayı umuyoruz. Karar alınması harikaydı ama bu paraya Ukrayna'da ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Toplantıda müzakerelerin hangi aşamada olduğuna ilişkin de konuşmak istediğini söyleyen Zelenskiy, "Müzakerelerde Avrupa'ya ihtiyacımız var. Avrupalıları, mümkün olduğunca sürece dahil etmeye çalışıyoruz. Bu hafta ya da önümüzdeki on gün içinde üçlü formatta görüşmeler olabilir" şeklinde konuştu.

Macron: "Kısa vadede barış sağlanacağı konusunda son derece şüpheliyim"

Toplantıda Fransa Cumhurbaşkanı Macron, konuşmasına Ukrayna'nın yanında oldukları mesajı ile başladı. Ukrayna'da barış için ABD öncülüğünde yürütülen müzakerelere de değinen Fransız lider, "Kısa vadede bir barış sağlanacağı konusunda açıkçası son derece şüpheliyim. Rus tarafında şu anda ne barışa ne de sağlam ve kalıcı bir barışa yönelik bir irade mevcut" dedi.

Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini söyleyen Macron, "90 milyar euroluk paket konusunda söz verdik ve AB Liderler Zirvesi'nde anlaştık. Bunu hayata geçireceğiz. Başka seçenek yok" açıklamasını yaptı.

Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi üzerinde çok çalışmaları gerektiğini ve ABD ile eşgüdümün de önemli olduğunu söyleyen Macron, "Gölge filoya özellikle vurgu yapmak istiyorum. Bu faaliyetleri sekteye uğratmak son derece etkili" ifadelerini kullandı.

Merz: "Bu savaş, Putin kazanamayacağını anladığında sona erecek"

Toplantıya bir görüntülü mesaj gönderen Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise Almanya'nın Ukrayna'ya bağlılığının sarsılmaz olduğunu söyledi. Görüntülü mesajında Merz, "Hükümetim askeri desteğimizi 11,5 milyar euroya çıkardı ve AB içinde savunma sanayi işbirliğini derinleştiriyoruz. 90 milyar euroluk krediyi hayata geçirmek için çalışıyoruz ve ilk ödemelerin Nisan ayında yapılmasını hedefliyoruz. Bu savaş, Putin kazanamayacağını anladığında sona erecek" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini vurgulayan Merz, "Zoraki toprak tavizlerini reddeden, güçlü güvenlik garantilerine dayanan kalıcı bir barış için çalışacağız. Ukrayna'nın güvenliği, Avrupa'nın güvenliğinden ayrı tutulamaz" ifadelerini kullandı.

Ortak bildiri yayınlandı

İngiltere Başbakanı Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Şansölyesi Merz'in davetiyle düzenlenen ve otuzdan fazla liderin katıldığı çevrimiçi Gönüllüler Koalisyonu toplantısının ardından, eş başkanlar tarafından ortak bildiri yayınlandı. Ortak bildiride Gönüllüler Koalisyonu liderlerinin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü için verdiği mücadelede tam ve sürekli desteklerini sunduğu belirtildi.

Katılımcı liderlerin toplantıda Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için birlikte çalışmaya yönelik sarsılmaz taahhütlerini yineledikleri ifade edilen bildiride, "Rusya'ya görüşmelere anlamlı biçimde katılması ve tam ve şartsız bir ateşkesi kabul etmesi çağrısında bulunuldu. Liderler, bu yıl Ocak ayında Paris'te yapılan toplantıda kararlaştırıldığı üzere, ABD'nin desteğiyle Ukrayna'da Çok Uluslu Kuvvet dahil olmak üzere çok katmanlı güvenlik garantileri sağlanmasında Gönüllüler Koalisyonu'nun oynayacağı rolü yeniden teyit etti" denildi.

Bildiride Rusya'nın Ukrayna şehirlerine ve sivil altyapıya yönelik saldırıları ve sert kış aylarında ortaya çıkan ağır insani sonuçları da kınadığı ifade edilerek, Ukrayna'nın enerji altyapısına daha fazla destek taahhüdünde bulundukları belirtildi. Bildiride AB'nin 90 milyar euroluk kredisi ve ikili katkılar da dahil olmak üzere Ukrayna'ya askeri ve mali desteğin sürdürülmesi taahhüdünün de yinelendiği ifade edildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı