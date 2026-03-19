"Gönül Seferberliği" ile Ramazan ayında yaklaşık 610 bin hane ziyaret edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan ayında yürütülen "Gönül Seferberliği" kapsamında Türkiye genelinde yaklaşık 610 bin hanenin ziyaret edildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarını Ramazan ayında da 81 ilde sürdürdü. Başta yöneticiler olmak üzere merkez ve taşra teşkilatı ile Sosyal Hizmet Merkezleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanları; çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşlarını ziyaret etti. Şehit yakınları, gaziler, koruyucu aileler ve Bakanlık hizmet modellerinden yararlanan aileler de Ramazan ayında yalnız bırakılmadı. Ramazan ayının dayanışma ruhuyla vatandaşlarla güçlü bağ kurmak amacıyla sahaya inen Bakanlık ekipleri, "Gönül Seferberliği" kapsamında ülke genelinde yaklaşık 610 bin haneyi ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla haneleri ziyaret eden ekipler, ailelere devletin her zaman yanlarında olduğu mesajını ileterek, devlet ile millet arasındaki bağı güçlendirdi. Vatandaşlarla Bakanlık arasında köprü görevi üstlenen ekipler, hizmet modellerinden yararlanan ailelerin kapılarını tek tek çalarak, evlerde kurulan gönül sofralarına konuk oldu. Ziyaretlerde vatandaşların memnuniyet düzeyleri ile sunulan hizmetlere ilişkin görüş ve talepler dinlendi, ailelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Sahadan elde edilen geri bildirimlerin Bakanlığın hizmet politikalarına katkı sağlaması ve sosyal hizmetlerin daha etkin, kapsayıcı ve ihtiyaç odaklı şekilde yürütülmesine zemin oluşturması bekleniyor.

Bakan Göktaş, ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın kapısını çalarken sadece bir ziyaret gerçekleştirmiyoruz; aynı sofrayı paylaşıyor, aynı duyguda buluşuyoruz. Ziyaretlerde kurulan samimi bağlar bizim için çok kıymetli. Her hanede bir tebessüm görmek, bir gönle dokunmak en büyük motivasyonumuz. Bu buluşmalar, devlet ile millet arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Son 24 yılda olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı