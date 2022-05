Gönen'in sorunları görüşüldü - Haberler

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Gönen'in sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin tartışılması amacıyla Mutlular Gönen Yıldız Termal Otel'de toplantı düzenlendi.

Ali Gönen Gönenden'in moderatörlüğünde Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Hasip Osman, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı İbrahim Palaz, belediye tarafından yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Palaz, güneş enerjisi projesi, merkez ve Sarıköy mahallesine gündüz bakımevi, tabakhaneler bölgesinde kentsel dönüşüm, denizkent bölgesinin canlandırılması için sosyal tesis ve havuz projelerini hayata geçirmek istediklerini dile getirerek "büyükşehir belediyesi ile diyaloğumuz iyi, yeni garajın eski pancar kantarı bölgesine yapılması konusunu 1/5 binlik plana işlettik. 90 köy yolunun da yapılmasını büyükşehirden talep ettik. Gönen için ne gerekiyorsa el birliğiyle yapacağız. İnşallah fakülte inşaatı da el birliğiyle tamamlanır" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı; "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesinin ulaşamadığı yerlerde İçişleri Bakanlığı bünyesinde büyükşehir olan illerde Valiliklere bağlı olarak kurulmuş bulunan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) vasıtasıyla gereken tüm hizmetler yapılmaktadır. Gönen için ne yapabiliriz? Şehrimizi nasıl geliştirebiliriz? Bu amaçla elimizden geldiğince gerekli çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullanarak, gölet projeleri, yer altı ve yer üstü sularının korunması Gönen Çayı'nın ıslahı ve tabakhaneler bölgesi, turizm alanında yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Fakülte inşaatı konusuna da değinen Subaşı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin Bandırma'da fiziki olarak yer sorunu yaşadığını, üniversiteye bağlı yeni açılacak fakültelerin Gönen veya Susurluk ilçelerine kaydırılacağını, bu durumun Gönen için bir fırsat olarak görülmesini gerektiğinin altını çizerek inşaatın hızla bitirilmesi halinde ilçemizde iki fakülte kazandırılması ihtimalinin bile olduğunu ifade ederek tüm kesimlerin Gönen için elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, "bugün burada ilçemizin sorunları ve çözümlerine yönelik fikir alışverişinde bulunacağız. İnşallah ilerleyen günlerde çok daha güzel olanlarını yaparız. Bu konuda benim telefonum herkese açıktır. Gerek telefon ile gerek sosyal medya aracılığıyla tüm vatandaşlarımızı bana ulaşabilir. Şu ana kadar bana bu yollarla sorunlarını ileten tüm vatandaşlarımızın hemen hemen hepsine tarafımca cevap verilmiştir. Tüm fikirler değerlendirmeye alınacaktır. Bizler yönetici ve yönetilen şeklinde bir ayrım içerisinde değiliz. Görevimizi yaparken "yönetişim" anlayışını benimsiyoruz. Pandemi dönemi küresel anlamda bazı sorunları ortaya çıkardı. Tüm dünya bu sorunları geride bırakmaya çalışıyor. Gıda sorunu da bunlardan birisidir. İlçemiz bu sorunlardan verimli arazileri ve sanayisi nedeniyle daha az etkilenmiştir. İlçe ve ülkemiz ekonomisi adına pozitif anlamda katkı sağlayacak özel avantajlara sahiptir. İlçemizde 2 sanayi bölgesinde 73 fabrika 5000 kişiye istihdam sağlamakta olup, yürütülen çalışmalarla kısa sürede bu rakamlar iki katına çıkacaktır. Tarımda ürün çeşitliliğinin artırmamız, katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Eski hastane binasının kullanımı, Alacaoluk Kalesi, Güvercinlik Köprüsü, Hafızhüseyinbey de bulunan tarihi kilise, Gönen parkına açık hava müzesi ve Gaybular su değirmeninin turizme kazandırılması, artemea yürüyüş yolu, Gönen Çayı'nın ıslahı, Tahirova yolu çevre yolları, gençlik merkezi, Karşıyaka mahallesine stat yapımı, termal fizik tedavi merkezi, fen lisesi yapılması, devam eden okul inşaatları, hükümet konağı projesi gibi konularda yapılan çalışmalar ve alınan mesafelerle ilgili barkovizyon eşliğinde tek tek sunum yapan Kaymakam Yurt, " fakülte konusu Gönen'in ve vatandaşlarımızın bir rüyasıdır. Bizim buna kayıtsız kalmamız mümkün değil. Devam eden fakülte binası inşaatı için az veya çok demeden herkesin, her kesimin taşın altına elini koyması lazım. Bu konuda da elimizi çabuk tutmamız, inşaatı bir an önce yaparak fakülteyi Gönen'e kazandırmamız gerekiyor. Her şey Gönen için" dedi.

Kaymakamdan sonra söz alan Gönen Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu, "yarım kalan inşaatı bitirmemiz lazım. Biz 600 bin lira vermiştik. Ama herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor. Biz yine elimizden geleni yapacağız" diyerek fakülte inşaatına herkesin destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, son olarak toplantıya katılarak destek veren tüm katılımcılara teşekkür etti. - BALIKESİR

