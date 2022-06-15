Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "Geleceğe kök salacak bir ağaç, babalarımızın hatırasını ölümsüz kılacak" - Haberler

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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: "Geleceğe kök salacak bir ağaç, babalarımızın hatırasını ölümsüz kılacak"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek: 'Geleceğe kök salacak bir ağaç, babalarımızın hatırasını ölümsüz kılacak'

Babalar Günü öncesi örnek bir projeye imza atan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Geleceğe kök salacak bir ağaç, babalarımızın hatırasını ölümsüz kılacak" dedi.

Babalar Günü öncesi örnek bir projeye imza atan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Geleceğe kök salacak bir ağaç, babalarımızın hatırasını ölümsüz kılacak" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaklaşan Babalar Günü öncesi örnek bir projeye imza attı. Babasını kaybetmiş evlatları ağaç gölgesinde buluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan Şimşek, "Geleceğe kök salacak bir ağaç, babalarımızın hatırasını ölümsüz kılacak" açıklamasında bulundu. "Ömürlük Yaşayan Çınarlar Hatıra Ormanı" ile yaklaşan Babalar Günü öncesi babasını kaybetmiş evlatlarla buluşmayı amaçladıklarını aktaran Şimşek şunları söyledi:

"Bir ömür gölgesinde soluklandığımız babalarımız Gölbaşı'nın geleceğine nefes olacak. Baba atadır. Ağaçlar gibi sonsuzdur. Bu sonsuzlukta babaların adını yaşatmak isteyen bütün Gölbaşılı vatandaşlarımızı etkinliğimize bekliyoruz."

Dikilen fidanların anlamının çok büyük olduğu açıklamasında bulunan Başkan Şimşek, "Ahirete intikal etmiş anne ve babalarımızı rahmetle ve şükranla yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyoruz. Hayatta olan babalarımıza da sağlık ve sıhhat diliyoruz. Şehit babalarımızın da bu vesileyle Babalar Günü'nü kutluyoruz" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ramazan Şimşek Babalar Günü Politika Haberler

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