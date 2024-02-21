Gökhan Zan: Adaylıktan çekilmem için rüşvet teklif edildi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından tekrar aday gösterilmesi tartışmalara neden olurken kentte TİP'ten aday gösterilen Gökhan Zan, yarıştan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini ve mafya tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

"SONUNA KADAR HALKIMIN ARKASINDAYIM"

Medyascope'dan Ruşen Çakır'a konuşan Zan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların görüldüğü kentteki adaylık süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Zan, şu ifadeleri kullandı:

"Bana çekilmem adına rüşvet teklif edildi. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta aracılarla mafya adına tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek biri değilim. Hatay halkını bu yüzden yalnız bırakmadım. 16:55'e kadar bekledim, adaylığımı açıklamadım, belgeleri vermedim. Birleşmek için saatlerce bekledim. Siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz ve mafya ile tehdit edeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım. Sonuna kadar buradayım."