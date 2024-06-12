Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam eden isimlerden biri olan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dün akşam bir televizyon kanalında sarf ettiği sözler büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"ARSAYI ALIRSINIZ, ALDIKTAN SONRA PLANLAMA YAPARSINIZ"

Programda sık sık eleştirdiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan Gökçek şu ifadeleri kullandı; "Mansur Yavaş, kendi döneminde tek bir arazi üretmedi. Üretirsin, ben çok ürettim ve ürettiğim arsaları sattım. Arsayı alırsınız, aldıktan sonra planlama yaparsınız. Arsanın değeri 30 liraysa olur 1500 lira. Ve ondan sonra o arsayı satarak belediyeye gelir getirirsiniz. Ben bunu çok yaptım."

ANKAPARK ÜZERİNDEN YAVAŞ'I HEDEF ALDI

Ankapark tartışmaları üzerinden de Yavaş'a sert çıkan Gökçek, "Mansur Yavaş, 801 milyon dolara Ankapark'ı yaptığımı söylüyor, 801 değilde 450'ye yaptık da doğru kabul edelim 801'i. Benim zamanımda 801 milyon lira oraya yatırdım, asfaltı da, alt geçidi, üst geçidi de yaptım her şeyi yaptım. Sen şimdi hiçbir şey yapmıyorsun. Sen şimdi 801 milyon dolar verecek misin Ankapark'a ? Hayır. Ee hadi yap" diye konuştu.

AKILLARA ARINÇ'IN "PARSEL PARSEL" ÇIKIŞI GELDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in arsa itirafı ise akıllara 2015'te dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olan Bülent Arınç'ın "Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Paralel yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir" çıkışını getirdi.