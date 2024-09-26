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Gökçek, CHP'li Ali Mahir Başarır'a sordu: Yurtdışına gittiğinde gay partilerine katıldın mı?

Gökçek, CHP'li Ali Mahir Başarır'a sordu: Yurtdışına gittiğinde gay partilerine katıldın mı?
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın fotoğrafını paylaşarak "Yurtdışına gittiğinde gay partilerine katıldın mı?" sorusunu yöneltmesi ortalığı karıştırdı. Gökçek'e tepki gösteren CHP'li Veli Ağbaba "Sen utanma duygunu ahlakını yitirmiş bir insansın! Bir ailesi olan evladı olan bir kişi böyle bir iftira atıyorsun. Ailecek çevre kirliliği yaratıyorsunuz" dedi. Gökçek, Ağbaba'nın kendisine yönelik sözlerine de yanıt verdi.

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın fotoğrafını paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yönelttiği "Yurtdışına gittiğinde gay partilerine katıldın mı?" sorusu ortalığı fena karıştırdı.

"SEN UTANMA DUYGUNU YİTİRMİŞ BİR İNSANSIN"

CHP'den Melih Gökçek'in sosyal medyada kullandığı dile sert tepki geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Sen utanma duygunu ahlakını yitirmiş bir insansın! utanmaz adam bırak bir milletvekilini; bir Bir ailesi olan evladı olan bir kişi böyle bir iftira atıyorsun. ailecek çevre kirliliği yaratıyorsunuz!" diye yanıt verdi.

Gökçek, CHP'li Ali Mahir Başarır'a sordu: Yurtdışına gittiğinde gay partilerine katıldın mı?

"LGBT'LİLERE 'ONURLU İNSANLAR' DİYEN ALİ MAHİR DEĞİL Mİ?"

Ağbaba'nın tepkisine kayıtsız kalmayan Gökçek bu kez şunları söyledi; "Veli sen niye hopladın? Ben Ali Mahir'e 'Gay toplantılarına katıldın mı?' diye sordum. 'Katıldın' demedim. Sonra sorduğum soruda alınacak ne var. Gaylerin de içinde olduğu LGBT'lilere 'Onurlu insanlar' diyen Ali Mahir değil mi?' Ali Mahir'in onurlu dediği kişilerden Ali Mahir'in ailesi niye alınsın Veli Ağbaba? Siz önce şuna kesin karar verin, LGBT'liler (dolayısıyla gay'lar) onurlu mu onursuz mu? Ali Mahir bu onurlu gay'ların toplantısına katılsa gurur duymaz mı? Hadi cevap bekliyorum."

Gökçek, CHP'li Ali Mahir Başarır'a sordu: Yurtdışına gittiğinde gay partilerine katıldın mı?

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Ali Mahir Başarır Melih Gökçek Veli Ağbaba Politika 3-sayfa Gündem

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