Göçmen kaçaklığı yaptığı belirlenen 4 şahıs tutuklandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adliye makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erzurum'un Karayazı ilçesinde İran, Van ve Erzurum illeri arasında göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Farklı adreslere yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM