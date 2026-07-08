Haberler

Güney Kıbrıs Yönetimi: "Kıbrıs Türkü'ne yönelik olayda ırksal bir unsur yok"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü, Ayia Napa'da Kıbrıs Türkü Ahmet Tan'a yönelik saldırıda ırksal veya mezhepsel bir unsur bulunmadığını açıkladı. Saldırıyı İsveç pasaportlu turistlerin gerçekleştirdiği belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Pazar günü Ayia Napa kentinde Kıbrıs Türkü Ahmet Tan'ın darp edildiği olayda "ırksal ya da mezhepsel bir unsur bulunmadığını" söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Pazar günü bir grup genç tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Kıbrıs Türkü Ahmet Tan'a ilişkin açıklama geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Ayia Napa kentinde gerçekleştirilen saldırının İsveç pasaportlu bir grup turist tarafından yapıldığını belirtti. Letimbiotis, "Bu nedenle olayda ulusal, ırksal ya da mezhepsel bir unsur bulunmamaktadır" dedi.

Saldırıyı kınadıklarını ve olayla ilgili İsveç pasaportlu dört gencin tutuklandığını hatırlatan Letimbiotis, "Açıklamalar veya imalar Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların bir arada yaşamasını baltalamamalıdır" ifadesini kullandı.

Ağır yaralı halde bulunmuş ve entübe edilmişti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ayia Napa kentinde Pazar günü kimliği belirsiz bir grup, 47 yaşındaki KKTC vatandaşına saldırmıştı. Kıbrıs Türkü Ahmet Tan, Ayias Mavris Caddesi'nde ağır yaralı halde bulunmuştu. Tan, Lefkoşa Genel Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti. Doktorlar, yaralının sağlık durumunu "ciddi ancak stabil" olarak değerlendirmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın kaldığı otelin sırrı! Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor

Trump'ın kaldığı otelin sırrı! Gizli tünel var, bakın nereye çıkıyor
İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde ceset bulundu, vücudundaki detay polisi harekete geçirdi
Seferihisar'da türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın tutuklandı

Türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın hakkında yeni karar

Bartın'da rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı cankurtaranlar kurtardı

Rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı kurtarıldı
Almanya'da okul saldırısı: 2 ağır yaralı

Almanya'da okul saldırısı: 2 ağır yaralı
Berlin'de cani doktora müebbet hapis cezası

15 hastasını öldüren doktorun cezası verildi!
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu