Haberler

Giresun Valiliği'nde görev değişimi

Giresun Valiliği'nde görev değişimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye Valiliği'ne atanırken, Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun'un yeni valisi olarak göreve başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Giresun Valiliği'nde görev değişimi yaşandı.

Kararnameye göre, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye Valiliği'ne atanırken, Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun'un yeni valisi oldu.

Giresun'da 10 Ağustos 2023'ten bu yana valilik görevini yürüten Serdengeçti, yeni kararnameyle görevini devrederek Osmaniye'de göreve başlayacak. Giresun Valiliği'ne atanan Mustafa Koç'un da önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı, eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı! Eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü
Üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Daha 20 yaşındaydı! Feci şekilde can verdi
Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video nedeniyle soruşturma başlatıldı

Bakan Şimşek'le ilgili çektiği video başına bela oldu
Anthony Musaba'nın zor anları

Röportaja gelir gelmez olanlar oldu
5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı, eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü

5 liralık anlaşmazlıkta kan aktı! Eniştesini gözünü kırpmadan öldürdü
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe'den 4'te 4

Fenerbahçe bu akşam inanılmazı başardı
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur