Giresun Valiliği'nde görev değişimi
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye Valiliği'ne atanırken, Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun'un yeni valisi olarak göreve başlayacak.
Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla Giresun Valiliği'nde görev değişimi yaşandı.
Kararnameye göre, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti Osmaniye Valiliği'ne atanırken, Ağrı Valisi Mustafa Koç Giresun'un yeni valisi oldu.
Giresun'da 10 Ağustos 2023'ten bu yana valilik görevini yürüten Serdengeçti, yeni kararnameyle görevini devrederek Osmaniye'de göreve başlayacak. Giresun Valiliği'ne atanan Mustafa Koç'un da önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor. - GİRESUN