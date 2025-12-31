Gine'deki cumhurbaşkanlığı seçimini cunta lideri Doumbouya kazandı

Afrika kıtasının batısındaki Gine'de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi, cunta lideri Mamdi Doumbouya oldu.

Gine'de pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu belli oldu. Seçim Genel Müdürlüğü'ne göre cunta lideri Mamdi Doumbouya oyların yüzde 86.72'sini kazanarak 2021'deki darbeden bu yana düzenlenen ilk seçimin galibi oldu. Eski Eğitim Bakanı Yero Balde ise oyların yüzde 6.51'ini toplayarak ikinci sırada yer aldı. Kayıtlı 6.7 milyon seçmenin yüzde 80.95'i seçimde oy kullandı.

Muhalifler, cunta lideri Doumbouya'nın darbeden bu yana muhalefeti ve farklı görüşleri bastırdığını, cumhurbaşkanlığı yarışında yer alan diğer 8 aday arasında önemli bir rakibinin kalmadığını belirtti. Darbeden bu yana 50'den fazla siyasi parti feshedilirken, önde gelen muhalefet adaylarının ya teknik gerekçelerle seçimlere katılmaları yasaklandı ya da baskı sonrasında sürgüne gönderildi. - CONAKRY