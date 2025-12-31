Haberler

Gine'deki cumhurbaşkanlığı seçimini cunta lideri Doumbouya kazandı

Gine'de pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini cunta lideri Mamdi Doumbouya yüzde 86.72 oy oranıyla kazanarak, 2021'deki darbenin ardından düzenlenen ilk seçimin galibi oldu. Eski Eğitim Bakanı Yero Balde ise yüzde 6.51 oy aldı. Seçimde yüksek bir katılım oranı gözlemlendi.

Afrika kıtasının batısındaki Gine'de cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi, cunta lideri Mamdi Doumbouya oldu.

Gine'de pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu belli oldu. Seçim Genel Müdürlüğü'ne göre cunta lideri Mamdi Doumbouya oyların yüzde 86.72'sini kazanarak 2021'deki darbeden bu yana düzenlenen ilk seçimin galibi oldu. Eski Eğitim Bakanı Yero Balde ise oyların yüzde 6.51'ini toplayarak ikinci sırada yer aldı. Kayıtlı 6.7 milyon seçmenin yüzde 80.95'i seçimde oy kullandı.

Muhalifler, cunta lideri Doumbouya'nın darbeden bu yana muhalefeti ve farklı görüşleri bastırdığını, cumhurbaşkanlığı yarışında yer alan diğer 8 aday arasında önemli bir rakibinin kalmadığını belirtti. Darbeden bu yana 50'den fazla siyasi parti feshedilirken, önde gelen muhalefet adaylarının ya teknik gerekçelerle seçimlere katılmaları yasaklandı ya da baskı sonrasında sürgüne gönderildi. - CONAKRY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
