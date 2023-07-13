Gine Büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Ankara Büyükelçisi Oumar Kande'yi kabul etti. Kabulde Gine Büyükelçisi Oumar Kande'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Kande'nin oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise küçük çocuğu öperek karşılık verdi. Büyükelçilik mensupları takdimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirildi.