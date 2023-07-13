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Gine Büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Ankara Büyükelçisi Oumar Kande'yi kabul etti. Kabulde Gine Büyükelçisi Oumar Kande'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Kande'nin oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise küçük çocuğu öperek karşılık verdi. Büyükelçilik mensupları takdimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Gine Büyükelçisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Ankara Büyükelçisi Oumar Kande'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Büyükelçisi Oumar Kande'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabulde Gine Büyükelçisi Oumar Kande'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Büyükelçi Kande'nin oğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asker selamı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise küçük çocuğu öperek karşılık verdi. Büyükelçilik mensupları takdimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Geçim - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Ankara Gine Politika Haberler

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