Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, Akbelen Ormanı'ndaki eylemlerde darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu

KERİM UĞUR

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın katledilmesine karşı düzenlenen eylemlerde kolluk kuvvetleri tarafından darp edildiğini belirten Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, "işkence, görevi kötüye kullanma, suçu bildirmeme ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla o dönem görevde bulunan ilçe ve il jandarma komutanları ile Muğla Valisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Uğur Toprak, avukatları ile birlikte bugün Akbelen direnişi sürecinde yaşanan hak ihlallerine yönelik İzmir Mimarlık Merkezi'nde basın açıklaması yaptı. Toprak, şunları söyledi:

"Bugün burada bulunma amacımız Limak Holding'in uzun süredir devam eden çevre katliamına karşı Milas İkizköy halkının haklı ve onurlu direnişine destek olmak, dayanışmak için 29 Temmuz Cumartesi günü gittiğimiz Akbelen'de anayasal hakkımız olan protestoya engel olmaya çalışan kolluk kuvvetlerinin kalkanlı, coplu, biber gazlı orantısız şiddetine, işkencesine pek çok kişi gibi benim de maruz kalmam kaynaklı yetkililer ve göz yumanlar hakkında bulunduğumuz suç duyurusunu sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmaktır. Elbette bu suç duyurusu sadece benim için değil benimle birlikte ülkenin dört bir yanında talan edilen çevre için direnen tüm yurttaşlar adına. Gerek oda başkanı olmamın verdiği kamusal görevle gerekse gıda mühendisi olmam kaynaklı mesleki ödevle ama en çok da yurttaş Uğur Toprak kimliğimle sağlıklı yaşam hakkımızı güvence altına almak ve mücadelesini yürütmek için gittiğim Akbelen'e sadece 3-5 ağaç olarak bakmak son derece yanlış bir yaklaşım olacaktır. Ormanın yok edilmesi doğal yaşamın yok edilmesi demek. Ormanın yok edilmesi orman tarımının sonlandırılması demek. Bu anlamda Akbelen direnişi bir yaşam direnişidir. Tüm canlıların yaşam hakkı savunmasına yapılan engelleme, fişleme, orantısız güç kullanma ve işkence bir hak ihlalidir. Bu hak ihlaline karşı anayasal hakkımız olan yasalar ile güvence altına alınmış olan görüşlerimizi dile getirme, seyahat etme dayanışma hakkımız, o gün orada gasp edilmiştir" dedi.

Toprak, eylemler sırasında darp edildiği gerekçesiyle "işkence, görevi kötüye kullanma, suçu bildirmeme ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla ilçe ve il jandarma komutanları ile Muğla Valisi hakkında suç duyurusunda bulundu.