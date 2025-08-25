Gerze'de Kamu Yatırımları İncelendi

Sinop'un Gerze ilçesinde devam eden kamu yatırımları sahada incelendi.

Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker eşliğinde, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman ilçedeki projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Heyet, ilk olarak Gerze Hükümet Konağı Ek Binası inşaat alanını ziyaret ederek yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kamu hizmetlerinin daha modern koşullarda sunulacağı ifade edildi.

Ardından, Atatürk İlkokulu ve İmam Hatip Okulu inşaatlarında incelemelerde bulunuldu. Eğitim yatırımlarının önemine vurgu yapan yetkililer, yeni binaların çağdaş derslikleri, sosyal alanları ve donanımlarıyla ilçedeki öğrencilere daha kaliteli bir eğitim imkanı sağlayacağını belirtti.

Gerze'de devam eden yatırımların kısa zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Projelerin hayata geçmesiyle birlikte hem vatandaşların yaşam kalitesinin yükseleceği hem de ilçenin modern bir görünüme kavuşacağı vurgulandı. - SİNOP