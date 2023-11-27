Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, şiddet ve tacizi önlemeye yönelik politika belgesini imzaladı

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi'ni imzaladı.

İş yerinde şiddetin önlenmesine dair Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı'nın maddelerini hayata geçirmek amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi tarafından hazırlanan "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi", 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında imza altına alındı.

BAŞKAN ÖNDEŞ DE İMZALADI

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlıklarına gönderilen politika metninde, "Cumhuriyet Halk Partili yerel yönetimler çalışanları için toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eder" ifadelerine yer verildi.

Başkan Öndeş de kadına yönelik şiddetle mücadele ve eşitlik çalışmalarına vurgu yaparak, bu doğrultuda çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti ve "Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi"ni imzaladı.

Belediye Başkanı Öndeş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Germencik Belediyesi olarak kadınlara yönelik toplumsal eşitliğin mutlak suretle sağlanması, şiddet ve tacizin önlenmesi, bu gibi olumsuzluklara maruz kalan kadınların rehabilitasyonu için ciddi bir çalışma planı uyguluyoruz. Bu konuda bilinçlendirme ve farkındalık yaratmaya yönelik eğitimler veriyor ayrıca hizmete sunduğumuz Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezleri'nde uzmanlarımızın rehberliğinde kadın bireylerle doğrudan iletişim kuruyor, talep halinde sosyal, psikolojik ve hukuki destek veriyoruz. Bunun yanı sıra kadın çalışanlarımızın sayısının artması için istihdam politikamızı bu yönde ilerletiyor, toplumsal eşitlik ilkesi gereği erkek personel sayımızla eşitlemeyi önceliklerimiz arasında görüyoruz. Kadın istihdamı konusunda sadece kadınlardan oluşan Germencik Belediyesi Sosyal Ağımız bu konuda attığımız somut adımlardan bir tanesi olarak tüm kamuoyunun malumudur. Cumhuriyet Halk Partimizin hazırladığı ve tarafımızca imza altına aldığımız Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi çerçevesinde bu konudaki ilkelerimizi daha da geliştirerek daha ciddi ve somut adımlar atacak, insanlık onuruna yakışan, mutlak eşitlik ilkesinin hakim olduğu bir toplumsal yaşam için elimizden gelenin fazlasını yapmak için hizmetlerimizi sürdüreceğiz."