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Gerilim tırmanıyor! İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a: Ben yargıya değil sana parmak salladım

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yönelik "Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz" diyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a "Ben yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi etkileyen, yargıyı arka planda zorda bırakan, baskı altında tutan hükümetin mensuplarına parmak salladım. O parmak benim parmağım değil, milletin parmağı" sözleriyle karşılık verdi.

Hakkında siyasi yasak istenen "Ahmak Davası" ile ilgili "İstinaf hemen karar versin. Ceza mı verecek, hemen versin. İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Hodri meydan" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelmişti. Bakan Tunç, İmamoğlu'nun sözlerine "Kimse yargıya parmak sallayamaz" diyerek tepki göstermişti.

"BEN O PARMAĞI SANA SALLADIM"

İkili arasındaki polemik devam ederken İmamoğlu cephesinden bir açıklama daha geldi. "Ben yargıya parmak sallamadım sana salladım" diyen İmamoğlu, "Senin gibi yargıyı etkileyen, hükümetin mensuplarına parmak salladım. O parmak, benim parmağım değil, milletin parmağı. Onun da yeri sandık, siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız. Yargıtay daha hükmetmeden gitmek zorunda kalacaksınız" ifadelerine yer verdi.

"İNSANIN İÇİNİ BURKUYOR"

Sözlerinin devamında ahmak davasındaki süreci hatırlatan İmamoğlu "Bana hakaret eden bakan (Süleyman Soylu),ben ona cevap verdikten sonra hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Ve o dava hala mahkemede duruyor. Niye? Çünkü istinaftaki sonucu bekliyor, yazı yazıyor.Ne için? Bakan diyor ki 'bana dedi.' Öbür mahkeme diyor ki 'bunuYSK üyelerine dedi' diye iddia ediyorsunuz. 'Bir karar verin de bakanın açtığı davayı yürürlüğe koyayım' diyor mahkeme. Yani istinaf lehimize karar verirse benim bir de bakana lafını iade ettiğim için bana açtığı davada bir de bakanlahesaplaşacağız. Zaten bıraksınlar hesaplaşalım. Ben dava açmışım, bakan bana 'ahmak' dedi diye. O davayı da 'ben bakan yargılayamamdokunulmazlığı var' diye mahkeme ta o zaman hükümsüz bırakmış. Bu mahkemeyi konuşmak bile insanın içini burkuyor" diye konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (11)

dikduran adam:

O PARMAK KİMLERİN CEBİNE GİRMİŞ KİMLERİN EKREM

75
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dikduran adam:

BOĞAZDA VİLLALAR GELSİN PARALAR

63
23
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Mehmt Alkan:

Bu eko var ya çok tehlikeli çok

56
16
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Kamil Akar:

kendini bir halt saniyonda karınca bile senden daha büyük inan

40
14
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HAMDİ GÜNDOĞAR:

yemedi değil mi.

36
12
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hakan buyuktekin:

eko bak işine.çöpü topla istanbulla ilgilen.düşmanımdan bu kadar tiksinmedim!!!

29
7
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hakan yavuz yıldırım:

EKO YİNE KIVIRDI TIPKI KARDA TATİLE GİDER GİBİ YADA SELDE BALIK YER GİBİ AİLEM HERŞEYDEN DEGERLİ DEYİP TATİLE GİDER GİBİ ...GİBİ GİBİ

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Kamil Akar:

sana sırf bu sözlerin için ceza vermeyen afalet degil

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Halil SEZER:

Adam gibi adam İmamoğlu ??

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Y Sarı:

Seninleyiz Ekrem Başkan.

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