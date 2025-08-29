Gerginlik TBMM oturumuna yansıdı! Bahçeli'yi görmezden geldi

TBMM, Gazze'deki saldırılar ve insani kriz nedeniyle olağanüstü toplandı. Oturumda tüm siyasi liderler bir araya gelirken, MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun selamlaşmaması dikkat çekti. İki lider arasındaki soğuk tavırlar Meclis kameralarına yansıdı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Filistin halkına uygulanan zulüm ve bölgede yaşanan insani kriz nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı.

LİDERLER SALONDA

Oturuma CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başta olmak üzere tüm siyasi parti liderleri ve grup başkanvekilleri katıldı. Liderlerin salona girişinde tokalaşma ve selamlaşma anları yaşandı.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU SELAMLAŞMADI

Ancak Meclis'te dikkat çeken bir ayrıntı gözlerden kaçmadı. Salona ilk gelen isimlerden olan Bahçeli, MHP sıralarında yerini aldı. Ardından salona giren İYİ Parti lideri Dervişoğlu, MHP sıralarına yalnızca başıyla selam verdi. Bu sırada MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ayağa kalkmak üzere hareketlendi, ancak Dervişoğlu doğrudan İYİ Parti sıralarına geçti.

GERGİNLİK İP FIRLATMA OLAYI İLE BAŞLADI

Bu soğukluğun kökenindeki en önemli gelişme, Ekim 2024'te gerçekleşen "ip fırlatma" olayı. Dervişoğlu, Meclis grup toplantısında bahsin öne çıkması ve kulislerde yaşanan siyasi gerilim çerçevesinde kürsüden "ip fırlatması" ile gündem yaratmıştı. Bu hareket, iki lider arasındaki ilişkilerin zaten gerilimli olduğuna dair ciddi bir işaretti.

Geçmişte yaşanan bu sert karşılaşma, sonraki siyasi temaslara yansımaya devam etti. 2025'in Ocak ayında yapılan TBMM cenaze töreninde Dervişoğlu ile Bahçeli'nin yan yana durduğu kameralara yansıyan karelerde de tokalaşmamaları, bu soğukluğun büyümesine yol açtı.

