Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılır mı?
Meclis'te yeni yasama yılı başlarken Haberler.com'a canlı yayında özel açıklamalarda bulunan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Biz Cumhur İttifakı'nı sık sık eleştiriyoruz, eleştirmeye devam edeceğiz. Ama ülkenin bin tane sorunu varken birisi en azından halledilecekse, uzatılan eli havada bırakmayız. DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na eklenmesi mevzu bahis değildir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na başlarken DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'in önünde Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AK Parti, MHP ve DEM Parti biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" açıklamasının kamuoyunda yarattığı"DEM Parti Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?" sorusuna Gergerlioğlu'ndan net yanıt geldi.

DEM PARTİ CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILIYOR?

Haberler.com canlı yayınında konuşan Gergerlioğlu, DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma yönünde çıkan iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Biz AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Erdoğan'ı sık sık eleştiriyoruz, eleştirmeye devam edeceğiz. Ama ülkenin bin tane sorunu varken birisi en azından halledilecekse, uzatılan eli havada bırakmayız. O belki 999 eleştirimizi yaparız ama bir meselenin çözümü için uzatılan eli de havada bırakmayız. Bizim politikamız budur. DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na eklenmesi mevzu bahis değildir"

"İTTİFAK DEĞİL, ANLAMA VE ANLAŞMA ÇALIŞMASIDIR"

Gergerlioğlu sözlerinin devamında, "Kürt barışı için oturup konuşmanız gerekir. Hele ki bu kadar zor bir mesele… Türkiye'nin en büyük meselesini çözmek için aylardır komisyon toplanıyor ama çok az yol alınıyor. Bu meselede elbette taraflar masaya oturmalı, birbirini dinlemeli, anlamalı ve uzlaşmalı. Bu bir ittifak değil, bir anlama ve anlaşma çalışmasıdır." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen 32'nci İstişare ve Değerlendirme kampında yeni çözüm sürecine dair açıklamalarda bulunarak, "Dün itibarıyla, 47 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Şimdi AKP, MHP, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik. Meclis çatısı altında bir komisyon kurup, sürecin yasal zeminlerini konuşacağız. Çok farklı bir Türkiye'ye en kısa zamanda kavuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Politika
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMohammed:

Kripto ticaretinin zamanlama ve bilgiyle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? Limudia sayesinde portföyümün 235.000 dolara fırladığını gördüm. Gerçek bir uzman! Kendisine Telegram'da (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

Saray yerel seçimlerde büyük hezimet almasaydı ve akp ve mhp oylarında yüksek düşüş olmasa acaba pkk dem ile akp ve mhp barış süreci başlatırmıydı diye sorulmalı yarın akp nin oyları 52 olmuş olsa Erdoğan masayı deviririm devirmez mi ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Gegerlioğlu'na zamanında çok sıkıntı çektirilmişti. Uzatılan eli sıkarım, tutarım diyorsa onun bileceği iş......

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
