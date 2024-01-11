Gergerlioğlu: Kocaeli'deki taş ocakları çevreye ve insan sağlığına zarar veriyor

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde faaliyetlerini sürdüren taş ocaklarının çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde taş ocaklarının bulunduğu bölgeye giderek vatandaşlarla görüştüğünü ve incelemelerde bulunduğunu anlattı.

İncelemeleri sırasında taş ocaklarını işleten firma sahiplerinin saldırısına maruz kaldığını söyleyen Gergerlioğlu, "Taş ocakları, 30-40 yıldır mahalle halkını inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Bu taş ocakları sadece doğaya ve çevreye değil bölgede yaşayan insanlarımızın sağılığına da büyük zararlar veriyor. Dağları delmişler, olası depremde mahallede önemli sıkıntılar olabilir." dedi.

Gergerlioğlu, ilgili bakanlık ve yetkililerden konuyla ilgilenmelerini, sorunların çözülmesini istedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Gergerlioğlu, soykırım suçu işleyen İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında yargılanmasına bugün başlandığını anımsattı.

Gergerlioğlu, "Bu mahkeme, Türkiye'nin gayretiyle toplanmadı. Güney Afrika'nın gayretiyle toplandı. Yapılması gereken Uluslararası Lahey Adalet Divanına başvuru yapmaktı ama birtakım ticari, siyasi kaygılarla Türkiye bu başvuruyu yapmadı. Bu utanç verici bir hal." ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu, yargı sürecini takip edeceklerini, İsrail'in mutlaka cezalandırılmasını beklediklerini belirtti.