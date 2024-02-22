Gergerlioğlu, 8. Yargı Paketi'ni eleştirerek adalet göremediklerini söyledi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 8. Yargı Paketi'ni eleştirerek, "Biz, bu yasa teklifinde adalet göremiyoruz." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

Teklifin kamuoyunda büyük beklenti oluşturduğunu ancak beklentilerin karşılanmadığını savunan Gergerlioğlu, "Biz, bu yasa teklifinde adalet göremiyoruz." dedi.

Gergerlioğlu, teklifin yargı alanındaki sorunlara çözüm üretemediğini savunarak, teklife karşı Meclis Genel Kurulunda mücadele vereceklerini kaydetti.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçinin halen bulunamadığını anımsatan Gergerlioğlu, maden ocağında önemli ihmallerin bulunduğunu ve madeni işleten şirketin denetlenmediğini öne sürdü.