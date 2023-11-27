Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Michel Hofman ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Michel Hofman'ı Ankara'da askeri törenle karşıladı ve bir görüşme gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Genelkurmay Başkanı Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Belçika Genelkurmay Başkanı Oramiral Michel Hofman'ı askeri törenle karşıladı. Törenin ardından iki komutan ve heyetler Genelkurmay Karargahı'nda bir görüşme gerçekleştirdi. (DHA)