Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi. Bayraktaroğlu, temasları kapsamında Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler'i ve Askeri Ataşeliği ziyaret etti. - RİYAD