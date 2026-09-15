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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Al-Ruwaili ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Al-Ruwaili ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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