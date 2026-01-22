Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Brüksel'de
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brüksel'de NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ü ve NATO Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığını ziyaret etti. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika