Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, NATO Askeri Komite Toplantısı'na Katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Letonya'nın başkenti Riga'da üye ülkelerin katılımıyla düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Letonya'da temaslarda bulundu. Bayraktaroğlu, başkent Riga'da 26-28 Eylül 2025 tarihleri arasında üye ülkelerin katılımıyla düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.

İkili görüşmeler gerçekleştirdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Riga temasları çerçevesinde ayrıca, Askeri Komite Başkanı Oramiral Giuseppe Cavo Dragone, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus G. Grynkewich, Müttefik Dönüşüm Yüksek Komutanı Oramiral Pierre Vandier, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Korgeneral Arben Kingji, Belçika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Frederik Vansina, Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sir Richard Knighton, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim, İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon, İsveç Genelkurmay Başkanı Orgeneral Michael Claesson, Kuzey Makedonya Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Sashko Lafchiski, Portekiz Genelkurmay Başkanı Orgeneral Jose Nunes da Fonseca, Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gheorghita Vlad ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios Choupis ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - RİGA