Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ile Moğolistan Genelkurmay Başkanı Sunrev görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ile Moğolistan Genelkurmay Başkanı Sunrev görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrev’i resmi davetlisi olarak Türkiye’de ağırladı. İki ülkenin marşlarının çalındığı askeri törende, ikili görüşmeler de yapıldı.

GENELKURMAY BAŞKANI BAYRAKTAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrev'i Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Moğolistan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganbyamba Sunrevi'nin Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından Bayraktaroğlu ve Sunrevi, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
