Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, konuk Genelkurmay Başkanı'nı kapıda karşıladı. Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai'nin Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından, Bayraktaroğlu ve Al-Mannai, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.