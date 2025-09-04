Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı'nı Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai'yi askeri törenle karşıladı. İki lider, çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai'yi, Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, konuk Genelkurmay Başkanı'nı kapıda karşıladı. Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai'nin Tören Kıtası'nı selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından, Bayraktaroğlu ve Al-Mannai, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Mert Hakan'a sezonun şoku

Mert Hakan'a sezonun şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birileri bu rezilliğe dur desin: Herkesin içinde uygunsuz hareketlerde bulundular

Ulu orta bir rezillik daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.