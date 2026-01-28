Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Al Hallami'yi kabul etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, BAE Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami'yi Ankara'da kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yousef Mayouf Saaeed Al Hallami'yi kabul etti. Kabulde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı. - ANKARA

