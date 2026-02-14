Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Akyol ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'u ziyaret etti. Bayraktaroğlu ve Akyol, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde incelemelerde bulundu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika