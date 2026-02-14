Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Akyol ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Akyol ile bir araya geldi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ile Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde bir araya gelerek incelemelerde bulundu.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

