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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD Afrika Komutanı Anderson ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, ABD Afrika Komutanı Anderson ile Görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Orgeneral Dagvin R.M. Anderson ile video konferans yoluyla görüştü. Görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Afrika Komutanlığı (USAFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin R.M. Anderson ile video konferansla görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Afrika Komutanlığı (USAFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin R.M. Anderson ile görüşme gerçekleştirdi. Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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