Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde inşa ettirdiği külliyenin açılışında "Alevi Açılımı" ilan edeceği iddiaları gündemdeyken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ELİF BUSE DOĞAN SESLENDİRECEK

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sanatçı Elif Buse Doğan'ın Bahçeli'yi ziyaret ettiğini duyurdu. Doğan'ın, Bahçeli'nin talimatıyla sözleri Cafer Balçık'a, bestesi İsmail Altunsaray'a ait olan "Canların Türküsü" adlı eseri seslendireceği açıklandı.

"ALEVİ–SÜNNİ KARDEŞLİĞİNE ARMAĞAN"

Yıldız yaptığı açıklamada, eserin yalnızca bir müzik çalışması olmadığını, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı. 'Canların Türküsü'nün, Bahçeli'nin hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesine ithafen hazırlandığını belirten Yıldız, eserin Alevi–Sünni kardeşliğine ve milli birliğe armağan edildiğini söyledi.

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Bahçeli'nin, projeye katkı sunan sanatçılara teşekkür ettiği ifade edildi. Sohbette sanatın ve kültürün toplumu birleştirici gücüne dikkat çekilirken, bu tür çalışmaların gelecek nesiller için önemine işaret edildi.