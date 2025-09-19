Haberler

Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta yaptırdığı külliye için hazırlanan 'Canların Türküsü'nü Elif Buse Doğan seslendirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde inşa ettirdiği külliyenin açılışında "Alevi Açılımı" ilan edeceği iddiaları gündemdeyken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ELİF BUSE DOĞAN SESLENDİRECEK

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sanatçı Elif Buse Doğan'ın Bahçeli'yi ziyaret ettiğini duyurdu. Doğan'ın, Bahçeli'nin talimatıyla sözleri Cafer Balçık'a, bestesi İsmail Altunsaray'a ait olan "Canların Türküsü" adlı eseri seslendireceği açıklandı.

"ALEVİ–SÜNNİ KARDEŞLİĞİNE ARMAĞAN"

Yıldız yaptığı açıklamada, eserin yalnızca bir müzik çalışması olmadığını, aynı zamanda toplumsal barış ve kardeşliğin sembolü olduğunu vurguladı. 'Canların Türküsü'nün, Bahçeli'nin hibe ettiği arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Hacıbektaş Kültür ve Cemevi Külliyesine ithafen hazırlandığını belirten Yıldız, eserin Alevi–Sünni kardeşliğine ve milli birliğe armağan edildiğini söyledi.

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Bahçeli'nin, projeye katkı sunan sanatçılara teşekkür ettiği ifade edildi. Sohbette sanatın ve kültürün toplumu birleştirici gücüne dikkat çekilirken, bu tür çalışmaların gelecek nesiller için önemine işaret edildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı

Bakan Fidan: Basına yansımayan çok sert kararlar alındı
AK Partili Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur gözaltına alındı

AK Partili belediye başkanı gözaltına alındı
Çöplerin toplanmadığı Konak'ta belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı

Millete çöp başkana Volvo
Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi

Fener'i küçümseyen Mourinho'ya cevabı Portekizliler verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının midesinden iki adet kalem çıkarıldı

Genç kadının midesinden çıkanlar doktorları bile hayrete düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.