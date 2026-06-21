Haberler

Erdoğan, Babalar Günü'nde gençlerle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti - AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi, Babalar Günü'nü kutladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İyi ki Erdoğan var" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadelerinin yazılı olduğu özel tabloyu takdim etti

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın çıkışında bekleyen gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü tebrik etti.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan programın ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alanda bekleyen gençleri işaret etti.

Özdemir, gençlerin Babalar Günü dolayısıyla kendisini tebrik etmek istediklerini Erdoğan'a iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine gençlerin yanına geçerek onlarla görüştü.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir, Babalar Günü'nü kutladıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırlanan özel tabloyu takdim etti.

AK Parti İstanbul Gençlik Kollarınca hazırlanan tabloda, "İyi ki Erdoğan var" ve "Bugün milyonlarca genç, o geceler için teşekkür ediyor" ifadeleri yer aldı.

Tabloda, Erdoğan'ın verdiği bir röportajda, yoğun siyasi çalışmalar nedeniyle çocuklarıyla yeterince vakit geçiremediği dönemleri anlatırken aktardığı kızı Esra Erdoğan Albayrak'ın kapısına bıraktığı notta yazdığı "Baba bir geceni de bize ayır" ifadesine de yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygusal anların yaşandığı buluşmada gençlerle sohbet ederek, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Buluşmada AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Nevzat Yüce de yer aldı.

Kaynak: AA / İrem Demir
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti

Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Karadeniz insanı yine zekasını konuşturdu: Tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı

Muhtarın aklına gelen fikir tüm mahalleliye rahat nefes aldırdı
Trump, Netanyahu'yu gözden çıkardı! Muhalefet liderleriyle görüşmelere başladı

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Trump görüşmelere başladı bile
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi

Simitçi sık sık uyardı ama... Birkaç saniyeyle hayalleri kapıda kaldı
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş

Kapı gıcırtısı cinayetinde herkesi dehşete düşüren yeni görüntü
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Ünlü oyuncu tatilde! Bikinili pozlarına resmen yorum yağdı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşine yurt dışına çıkış yasağı

Sanchez'e büyük şok! Mahkeme kararı İspanya'da deprem etkisi yarattı