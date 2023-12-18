Gençler İnovatif Akıl Zirvesi'nde Projelerini Başkana Sundu

Gençler, 'İnovatif Akıl Zirvesi'nde sağlıktan doğa ve çevre haklarına projelerini Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'ye sundu. Deveci, gençlere "Kendi geleceğinizde söz sahibi olun" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, 'İnovatif Akıl Zirvesi'nde gençlerle bir araya geldi. Atakum Belediyesi ile TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen zirvede; gençler demokratik ve daha yaşanabilir bir kent için sağlık, çevre, çocuk hakları gibi birçok konuda yenilikçi projelerini Başkan Deveci'ye sundu.

Katılımcı Bütçe çalışmaları kapsamında yapılan toplantıda hayata geçirdiği projeler için Deveci'ye teşekkür eden gençler, çevre dostu projelerden engellerin aşıldığı yaşam alanlarına ve hayvan haklarına hayal ettikleri kenti anlattılar. Dinamik ve yaratıcı fikirlerin ortaya konulduğu zirvede, ortak akıl vurgusu yapıldı. Atakum Belediyesi Büyük Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen zirvede 50 öğrenci topluluğu ve iki üniversiteden 300'ün üzerinde öğrenci, akıllı şehir uygulaması, ışık kirliliği, toplu ulaşım ücretleri ile yurt sorunları üzerine fikirlerini Başkan Deveci'ye ilettiler.

"Taşın altına elinizi oyun"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci yaptığı konuşmada, "Atakum üniversite, gençlik kenti. Nüfusunun yarısı 30 yaşın altında. İki üniversitenin yaklaşık 47 bin öğrencisi Atakum'da. O nedenle bu toplantı çok önemli. Biz 'Katılımcı Bütçe' başlığı altında kentte toplantılar yapıyoruz. Tüm meslek gruplarıyla ve komşularımızla sitelerde belediyeyi, belediyeciliği anlatıyoruz. Onlar bize ihtiyaçlarını, şikayetlerini ve önerilerini söylüyorlar. Sizden daha çok eleştiri, öneri ve geleceğe yönelik ufkumuzu açabilecek perspektifler istiyorum. Hem öğrencilik hayatınızda, mesleğinizde hem de ülkeniz ve kendi geleceğiniz için söz sahibi olmanız lazım. Hayallerinizin, projelerinizin ve iddialarınızın olması gerekir. Dünyada ve Türkiye'de bir gidiş var. Afganistan'dan Libya'ya kadar kadınların durumunu gözden geçirin. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün Cumhuriyet'i direniyor. Size güvenerek direniyor. O yükü hafifletmelisiniz. Taşın altına elinizi koyun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN