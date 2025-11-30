Genç Türkiye Forumu Şanlıurfa'da Gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'la Şanlıurfa'da 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında gerçekleştirilen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından "Gençlerin Terörsüz Türkiye Algısı" temasıyla Şanlıurfa'da düzenlenen 11. Genç Türkiye Forumu'na katıldı. Basına kapalı düzenlenen ve moderatörlüğünü Dilara Sayan'ın yaptığı genel müzakere oturumuna katılan Çelik, çıkışta gazetecilere değerlendirmede bulundu.

TGSP'nin çeşitli masalarda gündem başlıklarıyla çalışma yaptığını belirten Çelik, "Genç arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışmaya katıldık. Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun çeşitli masalarda son derece önemli gündem başlıklarla yaptığı çalışmalar var. Burada 'Terörsüz Türkiye' başlığı altında terör ve psikoloji, dış politika, ekonomi, çeşitli psikolojik süreçler gibi çok boyutlu bir çalışma, çeşitli workshoplar halinde çeşitli masalarda gençler tarafından gerçekleştirilmiş. Orada yaptıkları çalışmalar neticesinde ortaya çıkan soruları her masayı temsilen bir kişi o gündemle ilgili olarak gündeme getirdi. Birkaç saattir onlarca soruyu cevapladık. Ortaya çıkan tablo gerçekten genç arkadaşlarımızın, genç kardeşlerimizin Türkiye'nin temel meseleleri, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi meselelerle ilgili izleyici değil her birinin biraz siyasal özne olarak fikirlerini ortaya koydukları, fikirlerini net bir şekilde tartıştıkları, bunları soruya çevirdikleri neredeyse her bir konuyu 180 derece çerçeveleyecek şekilde, 360 derece görecek şekilde bir performans ortaya koydukları bir toplantı oldu. Gerçekten sorular son derece kapsamlı idi ve son derece incelikliydi. Bu soruların belli çalışmalar neticesinde yapıldığı ve bu çalışmaların neticesi olarak ortaya çıktığı çok belli. O yüzden bütün o arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bunların tabii bize siyasette de yol göstermesi kesinlikle söz konusu olacak. Bunların bu değerlendirmeleri, bu soru cevapları siyasi çalışmalarımız açısından da yol gösterici olarak, yol haritamızın güçlenmesi açısından ele alacağız. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bugün de bunun Şanlıurfa'da gerçekleşiyor olmasının da ayrı bir kıymeti var. Buradaki misafirperverlik, organizasyon, genç arkadaşlarımızın Türkiye'nin her yerinden katılmış olması büyük bir zenginlik, benim için de son derece farklı ve son derece verimli bir deneyim oldu" dedi.

Toplantı sonrası bir değerlendirmede bulunan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise, "Düzenlenen her bir forumda gençliğin farklı bir gündemini ortaya koyuyoruz. Birçok üniversiteden gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Gençler oluşturulan masalarda belirlenen konular üzerinde çalışma yürütüyorlar. Hangi konular hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa bunlar paylaşılıyor. Verimli bir toplantı oldu. Herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Programa, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu, gençler ve davetliler katıldı. - ŞANLIURFA