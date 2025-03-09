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Gelecek Partili Doğan Demir: Bahçeli'nin çağrı çok önemli

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Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Doğan Demir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çağrısını değerlendirdi. Bölgedeki terör nedeniyle yaşanan sorunlara dikkat çeken Demir, "Devlet Bahçeli'nin çağrısını önemsiyorum" dedi.

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Haberler.com'da Neşe Berber'in konuğu oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Demir, "Bölgede terör yüzünden neler yaşandığı iyi bilenlerdenim. Çözüm sürecinde sonuç alamamanın hayal kırıklığı, Türkiye'nin toplumsal kutuplaşma nedeniyle neler çektiğini biliyorum" ifadelerini kullandı.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI ÇOK ÖNEMLİ"

"Bahçeli'yi çok önemsiyorum" diyen Demir, "Süreç içerisinde net olarak terörsüz bir Türkiye inşa etmeliyiz bu çok net. Özellikle bölgede terörden dolayı köy yollarının yapılamadığı, köylerin boşaltıldığı bir sistemden dolayı vatandaşın huzursuz olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu ülkenin geleceğine yazık. Genç yaşta çocuklar, kaçırılıp dağa gittiğini biliyoruz" sözlerini sarf etti.

"KÜÇÜK BİR KISIM DIŞINDA HERKES MEMNUN"

Demir ayrıca "DEM Partili arkadaşlarla konuşuyorum çok mutlular. Parlementonun çok küçük bir kısmı dışında herkes memnunlar. Öcalan'ın yaptığı çağrıda çok önemli. Selahattin Demirtaş'ı burada devre dışı bırakmamak gerekiyor. Demirtaş'ın yaptığı çağrıda çok önemli" diye konuştu.

Gelecek Partili Doğan Demir: Bahçeli'nin çağrı çok önemli
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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