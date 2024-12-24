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Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti

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Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yaptığı Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı'nın istifasının ardından Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu düştü.

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yamalı'nın istifası sonrası Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu düştü.

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ KONUŞULUYOR

İstifasının ardından Ak Parti'ye geçeceği konuşulan Yamalı, yaptığı açıklamada "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti

DAVUTOĞLU "AK PARTİ'DEN KOPMADIM" DEMİŞTİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde "Ruh bakımından Ak Parti'den hiç kopmadım" ve "Ben AK Partili kitlelerden hiç kopmadım, kopmayacağım da" açıklamalarında bulunmuştu.

YENİ BİR TOPARLANMA HAREKETİNE İHTİYAÇ VAR"

Davutoğlu, son olarak "Büyük bir toparlanma hareketine ihtiyaç var. Bu AK Parti içinde toparlanma olur, AK Parti dışında alternatif toparlanma olur. İkisine de varım" demişti. Nedim Yamalı'nın istifasının Davutoğlu'nun açıklamalarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıFerhat ülker:

kılıçdaroğlunun kazığı bunlar milletvekili olamayacaklar oldu

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Haber YorumlarıFurkan inci:

ak partinin bitecegini dusunmuyorum hele boyle bir muhalefet varken

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Haber YorumlarıMehmet Gören:

Bunların AK it olduğunu bilmeyen mi var . Asıl saf KILIÇDAROĞLU . bu döneklere inanıp onlarla yol yürüdüğünü zannetti verdiler gazı, kaybedeceğini bile bile aday yaptılar olan bu millete oldu 5 yıl daha bu zülme mahkum kaldık

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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Biraz onur be hoca

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Sana oy verenler bunun için mi oy verdi acaba

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Haber YorumlarıVll. Murat:

partiden istifa edenin vekilliği de düşsün .. ticarete ceviridiler bu işi

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSoykanlar:

Nasıl olsa hepsi geçecek muhtemelen. Ama yumuşak geçiş yapmak istiyolar gibi geldi. Serok önsöz yazmıştı geçenlerde :)

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMustafa Alp:

şaşıracak bir şey yok. zaten iktidar ve ana muhalefet yıllardır danışıklı dövüş içerisinde. ikisinin de arkasındaki güç aynı.

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıSoykanlar:

Nasıl olsa hepsi geçecek muhtemelen. Ama yumuşak geçiş yapmak istiyolar gibi geldi. Serook önsöz yazmıştı geçenlerde :)

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Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Birlikte yola çıkılmayacak , yola çıkan kesin yolda kalır...

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