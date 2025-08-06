Gelecek Partisi Milletvekili'nden Kadın Cinayetlerine Tepki

Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen TBMM personeli Salih Akkaş için yayımladığı taziye mesajında; "Kadınların yaşam hakkını savunmak, bu ülkedeki herkesin sorumluluğudur" dedi.

Ankara'da 4 Ağustos akşamı meydana gelen olayda; Salih Akkaş ile boşanma aşamasındaki eşi Saliha Akkaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Salih Akkaş, eşine bıçakla saldırdı. Saldırgan koca daha sonra kendisini tavana iple asarak intihar etti. TBMM personeli olduğu öğrenilirken Saliha Akkaş, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede bu sabah sabah saatlerinde vefat etti.

Cinayet kurbanı olan TBMM personeli kadın için taziye mesajı yayımlayan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Bir kadın daha aramızdan alındı. TBMM'deki çalışma arkadaşımız Saliha Akkaş, boşanma sürecinde olduğu eşi tarafından katledildi. Bu cümleyi yazmak içimizi yakıyor. Her harfi kan, her kelimesi isyan. Gencecik bir kadın, bir emekçi, bir mesai arkadaşı. Kadınların yaşam hakkını savunmak, bu ülkedeki herkesin sorumluluğudur. Saliha'nın ardından sadece yas değil, öfke de büyüyor içimizde. Saliha Akkaş'ı sevgiyle, öfkeyle, mücadeleyle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ