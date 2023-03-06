Gelecek Partili Özdağ, Akşener'in masaya dönüşünü gözyaşlarıyla anlattı: 13 ayın en uzun gecesiydi

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı fikrinin kendilerinden çıktığını söyleyen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ katıldığı canlı yayında, 6'lı Masa'daki ayrılığın bittiği anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Özdağ, "13 aydır beraberiz partililerle.13 aydır altılı görüşmeler yapıyorduk. Bu 13 ayın en uzun gecesiydi. Sayın Genel Başkan hiç uyumadı. Tabii bizler de hiç uyumadık." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu'yla 6'lı Masa'nın bugünkü toplantısı öncesi son dakika görüşme gerçekleştirdi. Gün içerisinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la görüşen Akşener, iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olması fikrini iletti. Akşener, daha sonra 6'lı Masa toplantısına katıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Millet İttifakı cephesindeki gelişmeler merakla takip edilirken, Halk Tv canlı yayınına katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 6'lı Masa'daki krizin çözülme sürecini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

"FERAMUZ ÜSTÜN BEY TEKLİFLE GELDİ"

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığı fikrinin Gelecek Partisi'nden çıktığını belirten Özdağ, "Bu formül bizim başkanlık kurulumuzda dile geldi ve Genel Başkan Yardımcımız Feramuz Üstün Bey böyle bir teklifle geldi. O Mansur Yavaş ismini zikretti. Ardından da diplomasi başladı." ifadelerini kullandı.

"13 AYIN EN UZUN GECESİYDİ"

Gözyaşlarına hakim olamayan Özdağ, "13 aydır beraberiz partililerle.13 aydır altılı görüşmeler yapıyorduk. Bu 13 ayın en uzun gecesiydi. Sayın Genel Başkan hiç uyumadı. Tabii bizler de hiç uyumadık. Duygusal bir insan değilim ama duygusallaşıyorum. Milletimiz adına siyaset yapıyoruz. İşsizler için, yoksullar için, sokakta kağıt toplayarak geçimini sağlayanlar için." dedi.

"İLK OLARAK CUMHURBAŞKANI DEĞİŞECEK"

Özdağ, "Mesele, bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi var, ucube bir sistem. Önce iki şey değişecek. İlk olarak Cumhurbaşkanı değişecek. İki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişecek." diye konuştu.