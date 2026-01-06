Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Rozeti Erdoğan takacak

Gelecek Partisi'nden geçtiğimiz yıl istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in adresi belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de bir araya gelen Şahin'in, yarın düzenlenecek törenle resmen AK Parti saflarına katılacağı öğrenildi.

BEŞTEPE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

19 Temmuz 2025 tarihinde Selim Temurcu ile birlikte Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, uzun süren sessizliğini bozdu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Şahin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Şahin'in AK Parti'ye geçiş süreci netleşti.

ROZETİ BİZZAT ERDOĞAN TAKACAK

Siyaset kulislerinden gelen bilgilere göre, transferin resmiyete dökülmesi için yarınki grup toplantısı veya özel bir tören işaret ediliyor. Gazeteci Sinan Burhan, İsa Mesih Şahin'e AK Parti rozetinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağını ifade etti. Bu katılımla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısında da artış yaşanacak.

CHP LİSTELERİNDEN SEÇİLMİŞTİ

İsa Mesih Şahin, 14 Mayıs seçimlerinde "Millet İttifakı" çatısı altında CHP listelerinden İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmişti. Seçim sonrası Gelecek Partisi grubuna dahil olan Şahin, partisinin politikalarıyla yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle 2025 yazında istifa ederek bağımsız kalmayı tercih etmişti.

İSA MESİH ŞAHİN KİMDİR?

İsa Mesih Şahin 1982 yılında Osmaniye'de doğdu. Ortaokulu Osmaniye İmam Hatip Lisesi'nde liseyi Osmaniye-Düziçi Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okudu. Üniversite eğitimini 2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Kadıköy'de kendisine ait hukuk bürosunda serbest avukatlık yaptı.

2013-2015 yılları arasında Kadıköy-Kozyatağı İdman Yurdu Spor Kulübü başkanlığını üstlendi. Kızılay Kadıköy Şubesi'nde genel sekreterlik yaptı.

Üniversite eğitimi sırasında 2003 yılında AK Parti Kadıköy Gençlik Kolları'na katıldı. 2014-2018 döneminde partinin Kadıköy ilçe başkanlığı görevini yürüttü. 9 Kasım 2019 tarihinde AK Parti'den istifa etti.

12 Aralık 2019'da kurulan Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulunda yer aldı. 8 Ocak 2020'de partinin İstanbul İl Başkanlığını kurdu ve kurucu ilk başkanı olarak görev yaptı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul 2. seçim bölgesinde Millet İttifakı kontenjanından CHP listesinden 7. sıra milletvekili adayı oldu. 28. dönem milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

19 Temmuz 2025 tarihinde Gelecek Partisi'nden istifa etti.