Geleceğin bilim insanları Canik'te yetişiyor

SAMSUN (İHA) – Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Keşif Kampüsü marifeti ile milli teknoloji hamlesine katkı sunacak nesilleri ilçede yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla Canik Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Vehbi Bakır ile birlikte ilçeye kazandırılan proje ve yatırımları yerinde inceledi.

Belediye tarafından yapımı tamamlanan ve merkezi hükümet yatırımlarının odak noktası olan Canik'te yeni proje ve yatırımlar peş peşe vatandaşların hizmetine girmeye devam ediyor. Canik Belediyesi tarafından ilçede hayata geçirilen ve mesleki istihdama yönelik büyük katkılar sunan Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (CAMEK) bulunan eğitim alanları ve uygulama atölyelerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Vehbi Bakır ve Başkan İbrahim Sandıkçı, eğitmenlerle uzun süre sohbet etti. Vatandaşların uygulamalı ve sertifikalı eğitimlerle meslek sahibi olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Sandıkçı, "CAMEK'te vatandaşlarımızın meslek sahibi olması ve farklı sektörlerde iş sahibi olmasına yönelik mesleki eğitimlerimize devam ediyoruz. Uygulama atölyelerimizde kursiyerlerimizin teorik eğitimlerle birlikte gerçekleştirdiği uygulamalı eğitimlerle onların tecrübe edinerek öğrenmelerine imkan sunuyoruz. Sertifikalı mesleki eğitimlerimizle vatandaşlarımızın meslek sahibi olarak mesleki istihdamlarına yönelik öncü olmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaymakam Bakır ve Başkan Sandıkçı, CAMEK'te gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Canik Belediyesi Tenzile Hanım Konağı'nı ziyaret etti.

"Geleceğin bilim insanları yetişiyor"

Geleceğin kaşiflerinin yetiştiği Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nü ziyaret eden Kaymakam Vehbi Bakır ve Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Keşif Kampüsü'nde özel olarak oluşturulan atölye, laboratuvar, uygulama ve keşif alanlarında incelemelerde bulundu. Canik Keşif Kampüsü'nde eğitimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Çocuklarımız ve gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam ediyoruz. Geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirdiğimiz Keşif Kampüsümüzde çocuklarımız yeteneklerini keşfederken, aynı zamanda eğlenirken öğreniyor. İnşallah, milli teknoloji hamlesine katkı sunacak nesilleri Canikimizde yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN