Geert Wilders, Hollanda genel seçimlerinde zafer kazandı

Hollanda'da yapılan genel seçimlerde Özgürlük Partisi'nden (PVV) Geert Wilders, 37 milletvekili çıkartarak seçimin galibi oldu. Wilders, Hollandalıları yine ilk sıraya koymak için çalışacaklarını belirtti.

Hollanda'da dün yapılan genel seçimler sonrasında Özgürlük Partisi'nden (PVV) Geert Wilders, seçimlerde 37 milletvekili çıkartarak seçimin galibi oldu. PVV lideri Wilders, "Hollandalıları yine ilk sıraya koymak için çok çalışacağız!" dedi.

Aşırı sağcı politikalarıyla bilinen Geert Wilders, seçim zaferi sonrasında pasta kestiği görüntülerle birlikte paylaştığı mesajında "En az 37 üyeden (!) oluşan yeni grubumuz bu sabah çok sayıda basının gözetimi altında ilk kez bir araya geldi. Hollandalıları yine ilk sıraya koymak için çok çalışacağız!" ifadelerini kullandı. Wilders'ın koalisyon görüşmelerine başlaması beklenirken hükümet kurmak için 150 üyeli mecliste salt çoğunluğu bir fazlası olan 76 milletvekilini sağlaması gerekiyor.

Wilders, seçim sonrası konuşmasında NSC ve VVD partileriyle koalisyona işaret etti ve koalisyonun kurulmasıyla toplam sandalye sayısı 81 olacak.