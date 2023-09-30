Gediz Belediye Başkanı İmamlarla Bir Araya Geldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan imamlar ve din görevlileriyle bir araya geldi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ilçede görev yapan imamlar ve din görevlileriyle bir araya geldi.

1-7 Ekim Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Gediz Ilıca Termal Tatil Köyünde düzenlenen programa, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, Belediye Meclis Üyeleri, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, ilçede görev yapan imamlar, müezzinler ve din görevlileri katıldı.

Din görevlilerinin fedakarca çalıştıklarını belirten Başkan Muharrem Akçadurak ; "Görev yaptığı mahalle camilerinde vatandaşlarımızın duygularını paylaşan, dini ve insani vazifeleri layıkıyla yerine getiren, örnek alınan ve örnek gösterilen tüm hocalarımızdan, din görevlilerimizden Allah razı olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin aziz ve yüce hatırası adına düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftasının vatandaşlarımıza, ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Böyle güzel bir organizasyonla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'a, Belediye Meclis Üyelerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Ilıca Termal Tatil Köyü Camii önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle düzenlenen program sona erdi. - KÜTAHYA