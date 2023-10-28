Gazze, Mescid-i Aksa'nın ve kutsalların savunulmasında İsrail'e karşı tek başına duruyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze'nin Mescid-i Aksa'nın ve İslam'ın kutsallarının savunulması konusunda İsrail'e karşı tek başına durduğunu söyledi. Maruf, Gazze'nin zafer yürüyüşünde ön saflarda yer aldığını belirtti ve Arap ve İslam ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini utanç verici bulduğunu ifade etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Mescid-i Aksa'nın, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsallarının savunulması konusunda Gazze'nin İsrail'in karşısında tek başına durduğunu söyledi.

Gazze'deki Şifa Hastanesinin önünde basın açıklaması yapan Maruf, " Gazze, tarihe çok önemli bir not düşüyor. Halkımız özgürlük ve Mescid-i Aksa'ya doğru zafer yürüyüşünün en ön safında yer alıyor." dedi.

Mescid-i Aksa'nın, İslam'ın ve Hristiyanlığın kutsallarının savunulması konusunda Gazze'nin İsrail'in karşısında tek başına durduğunu söyleyen Maruf, "Gazze bugün tek başına duruyor ve kimseden yanında savaşmasını istemedi ve istemeyecek." diye konuştu.

Maruf, bazı Arap ve İslam ülkelerinin "İsrail ile normalleşmesinin ve dökülen kanı durdurmamasının utanç verici" olduğunu kaydetti.

"Teslim olmayacağız"

İsrail'de basılan ve Gazze'nin kuzeyinden güneyine göç edilmesi çağrılarının bulunduğu bir broşürü yırtan Maruf, "Bunların bizim için bir kıymeti yok. Gazze'deki bir çocuk bile bunlara itibar etmiyor." dedi.

Maruf, İsrail'in tüm bombardımanına rağmen gün içinde güneye doğru değil tam aksi yöne, kuzeye doğru binlerce kişinin "teslim olmayacağız" mesajıyla akın ettiğini söyledi.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.