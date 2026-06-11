İsrail ordusuna karşı başlatılan 'Ahlaksız ordu' etiketi dünya gündeminde

İSRAİL ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yönelik tepkiler, sanal medyada küresel ölçekte başlatılan #ImmoralArmy (Ahlaksız Ordu) etiketiyle dünyada gündem oldu.

Gazetecililer, aktivistler ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yönelik başlatılan sanal medya çalışması kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcıların İsrail ordusuna karşı tepki gösterdiği #ImmoralArmy etiketi, birçok ülkede gündem listelerinde yer aldı. Sanal medya kullanıcıları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının uluslararası hukuk ve insan hakları açısından değerlendirilmesi çağrısında bulunurken, etikete destek veren paylaşımlar gün boyunca artış gösterdi. Sanal medya platformlarında yaygın şekilde kullanılan #ImmoralArmy etiketi altında yapılan paylaşımlarda, uluslararası toplumun Gazze'deki gelişmelere karşı daha etkin tutum alması yönünde çağrılar öne çıktı.

Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan sivil kayıplar, yıkılan yerleşim alanları ve insani kriz görüntülerine yer verildi.

Öte yandan İsrail'in, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtiliyor. Paylaşılan verilere göre, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 72 bin 988'e, yaralı sayısı ise 173 bin 205'e ulaştı. Ateşkesin ilan edildiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ise 978 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 bin 97 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı