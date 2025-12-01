Gazze'de Gençten Yaratıcı Çözüm: Terk Edilmiş Zırhlı Araç Güneş Enerjisiyle Telefon Şarj İstasyonu Oluyor

Gazze Şehri'nin Tel el-Hava mahallesinde yaşayan Yahya Hajij, İsrail askerleri tarafından terk edilmiş bir zırhlı aracı, güneş enerjisiyle çalışan bir telefon şarj istasyonuna dönüştürerek, bölge halkının en temel ihtiyaçlarından birine çözüm sağladı.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımın ortasında elektrik kesintilerinin de günlük hayatı zorlaştırdığı Gazze Şeridi'nde Filistinli bir genç, bulduğu sıra dışı çözümle dikkat çekti. Bölgenin merkezindeki Gazze Şehri'nde yaşayan Yahya Hajij, İsrail askerleri tarafından terk edilmiş bir zırhlı aracı, güneş enerjisiyle çalışan bir telefon şarj istasyonuna dönüştürdü.

"Hiç elektrik kaynağı yok ve insanlar gerçekten zorlanıyor"

Gazze'deki insanların elektrik kesintileriyle mücadele ettiğini belirten Hajij, "Bu projeye başlamaya karar verdim, çünkü yaşadığımız her şeyden sonra bir gelir kaynağına ihtiyacım vardı. Projemi başlatacak bir yer aradım ama uygun bir alan yoktu ve kira fiyatları çok yükselmişti. Bulabildiğim tek seçenek, İsrail ordusunun Filistin direnişiyle şiddetli çatışmaların ardından geride bıraktığı bu zırhlı araçtı" dedi.

Bir hafta boyunca aracı ve etrafını temizlediğini belirten Yahya Hajij, "Tüm barut ve yağ izlerini çıkardım. Güvenli hale gelir gelmez projeyi başlattım ve şükür ki, topluluktan büyük bir ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

Aracın konumuna ilişkin konuşan Hajij, "Hiç elektrik kaynağı yok ve insanlar gerçekten zorlanıyor, özellikle de telefonlarını ve pillerini şarj etmeleri gerektiği için. Gördüğünüz gibi bölge büyük bir yıkımla çevrili. Araç, bombalanmış bir binanın altında duruyor ve bu ciddi bir risk oluşturuyor. Çatının üzerimize çökmesinden korkuyoruz, ama başka seçeneğimiz yok. Umarım kötü bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

Tercihini neden bir çadır yerine askeri araçtan yana kullandığına ilişkin soruya Yahya Hajij, "Bir çadır yerine askeri aracı tercih ettim, çünkü yağmurdan korunma sağlıyor. Çadır, projeyi çalışır halde tutmak için gereken ekipmanı depolamak için uygun olmazdı" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı yoğun saldırılarda 70 bin 103 Filistinli hayatını kaybederken, 170 bin 985 Filistinli de yaralandı. - GAZZE