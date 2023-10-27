Gaziantep ve Şanlıurfa'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

Gaziantep ve Şanlıurfa'da bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından ellerinde pankartlarla Kırkayak Parkı'na geldi. Burada toplanan grup adına konuşan HÜDA PAR Şahinbey İlçe Başkan Yardımcısı Abdulhakim Övet, Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen sistematik terör saldırıları ve katliamların devam ettiğini söyledi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da bazı sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Ulu Cami'de kılınan cuma namazının ardından ellerinde pankartlarla Kırkayak Parkı'na geldi.

Burada toplanan grup adına konuşan HÜDA PAR Şahinbey İlçe Başkan Yardımcısı Abdulhakim Övet, Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen sistematik terör saldırıları ve katliamların devam ettiğini söyledi.

Filistin halkına soykırım uygulandığını belirten Övet, "Çocuk, kadın, yaşlı demeden Müslüman kardeşlerimiz katledilmektedir. Abluka altındaki Gazze'deki 2,5 milyonu aşkın kardeşimiz, dünyanın en büyük açık hava hapishanesine alınmış durumdadır." diye konuştu.

Kudüs ve Mescid-i Aksa davasının bütünüyle İslam ümmetini ilgilendiren bir dava olduğunu ifade eden Övet, "Mescid-i Aksa hepimizin ilk kıblesidir ve orada zulüm gören Filistinliler de hepimizin kardeşleridir. Onlar bizim adımıza orada bir mücadele, bir savaş, bir direniş ortaya koymaya çalışıyorlar." dedi.

Programda İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrasında Ahmet Sever Cami önünde toplananlar İsrail aleyhine slogan attı, semt pazarına kadar yürüdü.

Anadolu Gençlik Derneği Halfeti temsilcisi İbrahim Halil Güneş, İsrail'in saldırılarını kınadı.

Programda İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenler için dua edildi.