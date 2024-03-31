Gaziantep Valisi Kemal Çeber, mahalli idareler seçimleri için oyunu kullandı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, mahalli idareler seçimleri için oyunu eşi Neslihan Çeber ile birlikte kullandı. Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Çeber, kentte olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

2024 Mahalli idareler seçimleri için Türkiye genelinde oy kullanma işlemi devam ederken Gaziantep'te de saat 07.00'da başlayan de oy kullanma işlemi aralıksız sürüyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile eşi Neslihan Çeber de Şehitkamil ilçesinde bulunan Emine Cuma Uçar İlk-Ortaokulu'nda oyunu kullandı.

"Bir kaç küçük olay dışında olumsuz bir durum yok"

Oyunu kullandıktan sonra hayırlı olması temennisinde bulunan ve an itibariyle kentte olumsuz bir durum olmadığını vurgulayan Vali Kemal Çeber, "Tüm vatandaşlar gibi ben de eşim de demokratik hakkımız ve ödevimiz olan oylarımızı kullandık. Gaziantep'te sabah 5 itibarıyla oy pusulaları kuryeler vasıtasıyla sandıklara ulaştırıldı ve saat 07.00 itibariyle 286 sandık alanında, yani 286 okulumuzda 3 bin 474 sandıkta oy kullanma işlemleri başladı ve sorunsuz olarak devam ediyor. Gece ve sabahtan bu ana kadar birkaç tane küçük olayın dışında seçimi sekteye uğratacak ve demokrasiye gölge düşürecek bir olay yaşanmadı. Sadece birkaç küçük olay var. Onlara da arkadaşlarımız anında müdahale etti. Genelde muhtar adayları ile ilgili olaylar yaşanabiliyor. Şu an itibariyle ciddi bir olumsuz durumu yok ama esas sınavımızı oy sayımından itibaren vereceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP